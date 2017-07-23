بريطانيا تخصص 16 مليون جنيه لمواجهة مجاعة مرتقبة بالصومال

لندن (وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستمول برنامجا بقيمة 16 مليون جنيه استرلينى لمساعدة الصومال فى مواجهة المجاعة خلال الأشهر المقبلة. وذكرت الحكومة البريطانية، أنها ستدعم أكثر من 450 ألف شخص بتدخلات منقذة للحياة مثل توفير الأغذية والمياه، ويعتبر مبلغ الـ16 مليون جنيه إسترلينى جزءا من تدخل واسع النطاق من جانب منظمة التعاون والتنمية البريطانية لمكافحة جفاف الصومال حيث تبلغ القيمة الإجمالية 110 ملايين جنيه استرلينى.

وسيبدأ برنامج الـ16 مليون جنيه استرلينى، على الفور من خلال سبع منظمات غير حكومية تعمل كائتلاف فى الصومال وأبرزهم المجلس النرويجى للاجئين، والمجلس الدانماركي للاجئين، ولجنة الإنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة. وتتيح المنحة الجديدة لمجتمعات البناء في الصومال (برسيس)، الوصول إلى 331 شخصا من المساعدات الغذائية الطارئة، وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر البرنامج مياه الشرب مضمونة لأكثر من 125 ألف شخص في الأسابيع المقبلة.

وساعد اتحاد بريسيس - الذي يقوده المجلس النرويجي للاجئين، بالشراكة مع وزارة التنمية الدولية البريطانية - على تعزيز قدرة الصوماليين على الصمود أمام الصدمات الصغيرة والتكيف مع التغيير على مدى السنوات الأربع الماضية. وتتفاقم الحالة الإنسانية في الصومال بشكل سريع، وأن نصف السكان البالغ عددهم 6.2 مليون نسمة من أصل 12.3 مليون شخص، يعانون من نقص الأمن الغذائي يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. ويعاني ما يزيد على 363 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، منهم 71 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.