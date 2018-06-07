الصفدي يحذر من تبعات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

عمان (د ب أ)

حذر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية، أيمن الصفدي، أمس من تبعات استمرار الوضع القائم في قطاع غزة، ومن الممارسات الإسرائيلية ضد القطاع وأهله، قائلاً إن إسرائيل جعلت من غزة سجناً مفتوحاً. واستعرض الصفدي -خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون كوفني، التطورات في قطاع غزة، حيث أكدا على ضرورة رفع الحصار عنه والسماح بتدفق الاحتياجات المعيشية إليها.

واتفق الوزيران أيضاً على الاستمرار في تقديم الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأنروا».

وشدد كوفني، الذي يزور الأردن لأول مرة كوزير لخارجية بلاده، على أن إيرلندا ستستمر في دعم جهود حل الصراع وتتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق والتشاور مع المملكة لتحقيق ذلك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن لتحقيق السلام في المنطقة. وأعرب الصفدي عن شكره لنظيره الأيرلندي على مواقف بلاده التي وصفها بالتاريخية المبدئية والثابتة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.