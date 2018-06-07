ماي تبلغ نتنياهو قلقها إزاء قتل الفلسطينيين

لندن (د ب ا)

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، عن قلق بلادها إزاء مقتل فلسطينيين في المواجهات مع القوات الإسرائيلية عند حدود قطاع غزة. غير أن ماي قالت، قبل لقائها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر في لندن، إن بريطانيا تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بحسب صحيفتي «يديعوت أحرونوت» و«جيروزاليم بوست». وقتل أكثر من مئة فلسطيني في مظاهرات أسبوعية بدأت في 30 مارس في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وتابعت ماي «ولكن مع وفاة 100 من الفلسطينيين وتردي الوضع في غزة، آمل أن نتحدث عن كيف يمكننا التخفيف من هذا الوضع، وكيف يمكننا أن نضمن أن نتمكن من العودة إلى موقف يمكننا من خلاله إيجاد طريق نتحدث به عن حل الدولتين». ورد نتنياهو مدعياً أن الفلسطينيين الذين قاموا بأعمال شغب على حدود غزة كان «يتم دفع أموال لهم من جانب حماس وتدفعهم» ليحاولوا اقتحام الحدود والتسلل إلى إسرائيل. وأضاف نتنياهو «أعتقد أن المشاكل هناك متجذرة في الهدف الأساسي لحماس، وهو تدمير إسرائيل. نحن لا نشهد احتجاجات سلمية». وتابع «نحن نبذل كل ما في وسعنا للحد من الخسائر البشرية وفي الوقت نفسه حماية الأرواح الإسرائيلية».