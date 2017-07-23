سفير السعودية بواشنطن: علاقاتنا تاريخية

واشنطن (وكالات)

استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض الليلة قبل الماضية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي سلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين. ونقل الأمير خالد بن سلمان خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الأميركي وتمنياتهما بدوام التقدم والرخاء للشعب الأميركي الصديق.

كما وصف سفير خادم الحرمين العلاقات السعودية الأميركية بأنها علاقات تاريخية واستراتيجية، وتقوم على التعاون الوثيق والمصالح المشتركة، معبراً في الوقت ذاته عن حرصه على بذل كل الجهود لزيادة أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. وأعرب الأمير خالد بن سلمان في ختام تصريحه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عن تمنياته بأن «تساهم العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في خدمة المصالح والقضايا المشتركة بين البلدين وتجاوز التحديات التي يواجهها البلدان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن تحقق تطلعات الشعبين الصديقين».

إلى ذلك أكد الرئيس الأميركي عمق العلاقات بين الولايات المتحدة، ومملكة البحرين، من حيث الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات الأساسية والحيوية، باعتبارهما دولتين حليفتين على المستوى الدولي، مشيدا بجهود الحكومة البحرينية والتطور الملحوظ في المناخ الديمقراطي aالذي تتمتع به. وذكرت وكالة أنباء البحرين(بنا) أمس أن ذلك جاء خلال تسلم «ترامب»، أوراق اعتماد، السفير البحريني الجديد لدى الولايات المتحدة الأميركية، عبد الله بن راشد آل خليفة، كرئيس للبعثة الدبلوماسية في الولايات المتحدة، بالبيت الأبيض.

من جانبه، أشار آل خليفة، إلى أن تكليفه يتضمن العمل على دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة، التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة في شتى المجالات، تأكيدا لنهجها الساعي لتطوير علاقاتها وتنميتها مع الدولة الحليفة، بما يحقق مصلحة شعبيهما الصديقين في المجالات كافة. ونقل السفير البحريني، إلى الرئيس الأميركي، تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء خليفة آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان آل خليفة.