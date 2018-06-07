«هآرتس»: الطائرات الورقية الحارقة أكبر ورقة ضغط على «نتنياهو»



تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018 القدس المحتلة (الاتحاد) ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أمس الأربعاء، أن ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة التي أطلقت في الأيام الماضية من قطاع غزة وأدت لحرق آلاف الحقول الزراعية، أصبحت بمثابة ورقة ضغط مركزها الرأي العام في «إسرائيل» للضغط على الحكومة الإسرائيلية. وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه رغم هذا الضغط، إلا أنه حتى اللحظة ما زالت الحكومة الإسرائيلية متشبثة بمواقفها المتصلبة ضد «حماس». وصرح بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في باريس قائلاً: «هم حرقوا حقولنا أليس لدينا الحق للدفاع عن أنفسنا، نحن نحاول صد تلك المسيرات بوسائل غير عنيفة ولكننا لم ننجح فـ»حماس» تريدنا أن نقتل المزيد من الأشخاص»، وفقاً لقوله.