نائبة: 60% من الموقوفين ومودعين بالسجون ضحية «تشابه الأسماء»



تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017 بغداد (وكالات) أكدت النائبة عن «تحالف القوى» العراقية زيتون الدليمي، أمس أن 60% من الموقوفين لدى مراكز الشرطة، أودعوا السجون، بسبب تشابه الأسماء، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية من خلال الإيعاز إلى نقاط التفتيش ووكالات الاستخبارات والمعلومات الوطنية باستخدام الاسم الرباعي واللقب واسم الأُم لكف الأذى عن المواطنين. وقالت الدليمي في مؤتمر صحفي بالبرلمان «60 % من الموقوفين لدى الشرطة وفي السجون احتجزوا بسبب تشابه الأسماء»، مضيفة «ليس من العدل والإنصاف إيداع عشرات المئات في السجون بسبب مجرم واحد، هناك أذى ومعاناة يتعرض لها المواطن والعائلـة».