طرابلس، بنغازي (وكالات)
قتل عدد من القيادات البارزة لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، فجر أمس الأربعاء، بعدما استهدفت غارة جوية من طيران مجهول السيارة التي كانت تقلهم في منطقة بقيلة بوادي كمكوم ضواحي مدينة بني وليد غرب ليبيا. ورجحت الغرفة الأمنية المشتركة ببني وليد، أن يكون الطيران الأميركي وراء هذه الضربة الجوّية، نظراً لعدم قدرة الطيران الليبي على تنفيذ غارات جوّية ليلية في الأودية.
وقتل في هذه الغارة الجوية 4 إرهابيين، أبرزهم عبد العاطي الشتيوي بوسته الملقب بـ«الكيوي» الذي يعد أحد أكبر قيادات تنظيم داعش في مدينة سرت قبل فراره منها، بعد تحريرها في ديسمبر 2016 من طرف قوات «البنيان المرصوص» بإسناد جوّي أميركي، إلى جانب معاونيه وهم محمد ونيس أبوستة وسليم أحويته ومعتوق المستيره.
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من جانب آخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، أمس الأربعاء، تحرير حي أمبخ في مدينة درنة من «قبضة المجموعات الإرهابية»، دون ذكر المزيد من التفاصيل. ونشرت شعبة الإعلام عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك تسجيلاً مصوراً قالت إنه من داخل حي أمبخ، يظهر فيه جنود مترجلون بين أزقة الحي. وأعلن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، في 7 مايو الماضي، بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على درنة من قبضة «مجلس شورى مجاهدي درنة»، كما أعلن الاثنين الماضي انطلاق المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.