تأكيد هوية «الألمانية الداعشية القاصر» المعتقلة في الموصل

برلين (وكالات)

أعلن القضاء الألماني أمس، أن السلطات العراقية اعتقلت الأسبوع الماضي قاصرة ألمانية (16 عاماً) منتمية لـ«داعش» في الموصل. وأوضحت النيابة العامة في مدينة دريسدن بولاية سكسونيا في بيان «تم تأكيد التعرف إلى ليندا و. في العراق»، حيث تتلقى مساعدة من السفارة الألمانية. واعتقلت هذه المراهقة الأسبوع الماضي مع نساء أجنبيات من التنظيم الإرهابي في نفق بالموصل، حيث كن يختبئن، وتم ضبط أسلحة وأحزمة ناسفة في النفق.

واختفت الفتاة قبل عام تقريباً بعد أن كانت على اتصال مع عناصر إرهابية عبر الإنترنت، واعتنقت الإسلام، ثم تم تجنيدها لـ «داعش».