السيسي يشدد على التنسيق مع السعودية في القضايا الإقليمية

القاهرة (وكالات)

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع المملكة العربية السعودية إزاء القضايا الإقليمية المختلفة وسبل التصدي للتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية بما يحقق مصالح شعوبها. وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في تصريح أن ذلك جاء في لقاء الرئيس السيسي مع وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد القطان. وأكد السيسي في اللقاء حرص بلاده على تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي بين البلدين، مشددا على خصوصية العلاقات المصرية - السعودية وما تتسم به من طابع استراتيجي.

من جانبه، أعرب القطان عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يسهم في تدعيم التضامن، وتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة. وذكر المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين بخاصة التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانات البلدين ودول القارة الأفريقية وتحقيق المصالح المشتركة لمختلف الأطراف.

واستقبل السيسي الوزير السعودي بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل. ونقل القطان للسيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص المملكة على مواصلة تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تدعيم التضامن وتعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.