8 قتلى بهجوم إرهابي قرب مقديشو

مقديشو (د ب أ)

أعلنت السلطات الصومالية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا، أمس الثلاثاء، عندما نصب مسلحون من حركة «الشباب» كميناً لقافلة بالقرب من العاصمة مقديشو. وقال ضابط شرطة، إن اثنين ممن قتلوا في الهجوم بمنطقة بلد (نحو 30 كم شمالي مقديشو) من النواب الإقليميين، مشيراً إلى أن الآخرين جنود.

وأعلنت حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت لمحطة «الأندلس» الإذاعية إنها قتلت 12 شخصاً. وفي الوقت نفسه، في منطقة جيدو غربي البلاد، هاجمت قوات الأمن مسلحين من «الشباب» وقتلت 10 منهم، حسبما ذكره عبد الله محمد، المسؤول العسكري. وتشن حركة «الشباب» الإرهابية، هجمات منتظمة على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في الصومال.