عودة تفشي الكوليرا في أبين

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت مصادر طبية في محافظة أبين، جنوب اليمن، عن تسجيل 100 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا وسط عودة تفشي المرض عقب تراجع حالات الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين.

وسجلت أمس حالة وفاة بالمرض في مديرية لودر وسط المحافظة في حين استقبلت عدد من المستشفيات 100 حالة أخرى مصابة بالإسهالات المائية الحادة.

وأشار عدد من الأطباء أن معظم الحالات وصلت من مناطق ريفية وهناك تزايد كبير في عدد الحالات المصابة الواصلة إلى المستشفيات، مضيفا هطول الأمطار خلال الأيام الماضية على مناطق أبين ساهمت بشكل كبير في تزايد حالات الإصابة بالمرض.

في السياق قالت منظمة الصحة العالمية امس الأول إن تفشي الكوليرا الراهن في اليمن ما زال بعيدا عن السيطرة عليه ويمكن أن يتفاقم في موسم المطر حتى إن شهد معدل زيادة الإصابات تباطؤا في بعض مناطق انتشاره.