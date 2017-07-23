الإمارات تقدم دفعة ثانية من الحافلات إلى عدن

عدن (وام)

وصلت إلى ميناء عدن صباح أمس الدفعة الثانية من حافلات النقل المقدمة من دولة الإمارات والتي تضم 16 حافلة كدعم لاستعادة نشاط المؤسسة المحلية للنقل البري بعدن.

وتأتي هذه الحافلات في إطار دعم دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات اليمنية المحررة وضمن الجهود التي تبذلها للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وأشاد وزير النقل اليمني مراد الحالمي خلال تسلم الحافلات من وفد الإمارات بحضور عبدالرحمن حسين المدير التنفيذي للمؤسسة المحلية للنقل البري بعدن بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات منذُ اللحظات الأولى لتحرير العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الحالمي أهمية هذا الدعم المقدم من دولة الإمارات للمؤسسة المحلية للنقل البري والذي سيعيد للمؤسسة مجدها العريق.

من جانبه أشار المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البري بعدن إلى أن وصول هذه الدفعة من حافلات النقل سيعمل على حل المشكلة التي ظلت تعانيها المؤسسة على مدى 15 عاما.

كما بشر المواطنين بقرب عودة عمل مؤسسة النقل البري بين المحافظات بفضل الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات، ويجري حاليا تجهيز مبنى المؤسسة والورش الخاصة بالصيانة.

يذكر أن الدفعة الأولى من حافلات النقل المقدمة من دولة الإمارات ضمت 53 حافلة، ما سيسهم إلى حد كبير في عودة مؤسسة النقل البري إلى نشاطها المعروف والأقل تكلفة في السوق المحلية.