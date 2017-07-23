ارتفاع نسبة الأجانب في مجالس إدارات أكبر 30 شركة ألمانية

فرانكفورت (د ب أ)

انتهت نتائج دراسة إلى حدوث ارتفاع غير مسبوق في نسبة الأجانب داخل مجالس إدارات أكبر 30 شركة ألمانية، مدرجة في مؤشر داكس القياسي لبورصة فرانكفورت.

وأوضحت نتيجة الدراسة، التي أجرتها شركة الاستشارات زيمون كوخر وشركاه، أن نسبة الأجانب في هذه الشركات تخطت لأول مرة خلال ما يقرب من 30 عاماً، هي عمر مؤشر داكس، حاجز الـ30%. ووفقاً للدراسة، وصلت نسبة المديرين الأجانب في هذه الشركات بحلول مطلع يوليو الجاري، إلى 30.8% مقارنة بـ27.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويبلغ إجمالي أعضاء مجالس إدارات أكبر 30 شركة ألمانية 201 مدير ينحدرون من 20 دولة، وهناك مدير أجنبي واحد على الأقل في مجالس 25 شركة من الشركات الثلاثين، فيما تخلو مجالس إدارات خمس شركات فقط من الأجانب.

ووصلت نسبة المديرين الأجانب إلى أعلى مستوى لها داخل مجلسي إدارة أديداس وفرزينيوس ميديكال كير، حيث بلغت النسبة 71.4% (بواقع خمسة مديرين أجانب من أصل سبعة هم أعضاء كل مجلس إدارة).