«فيسبوك» تطور جهازاً تجميعياً

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تعمل «فيسبوك» على تطوير جهاز إلكتروني متعدد الوظائف يمكن للمستخدم أن يركّبه كما يحلو له، وفق طلب براءة أودع الخميس غذى الشائعات حول احتمال أن تكون المجموعة تصنع هاتفاً ذكياً.

وحسب المستند المتوافر على الموقع الإلكتروني لخدمة البراءات الأميركية، يعتبر هذا الجهاز بمثابة «هيكل» يمكن إضافة قطع إليه.

من ثم «يمكن للمستخدم تغيير وظائف الجهاز حسب القطع التي يختار إدماجها فيه»، على ما جاء في المستند المؤرخ بتاريخ 20 يوليو.

ومن بين الوظائف المذكورة في الوثيقة لهذا «الجهاز التجميعي الإلكترومغنطيسي»، مكبر صوت ومذياع ونظام لتحديد المواقع وشاشة ولوحة لمس وحتى مقياس حرارة.

وقد أشارت «فيسبوك» في طلبها إلى «مجموعة» من الوظائف. وتذكر هذه المبادرة بمشروع «غوغل» لهاتف تركيبي اسمه «أرا» كانت المجموعة تعتزم تسويقه هذه السنة قبل العدول عن قرارها.

وتسعى «فيسبوك» إلى تنويع أنشطتها ومصادر دخلها.