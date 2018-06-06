مساعدات إماراتية عاجلة إلى المهرة وسقطرى

أبين، المهرة (الاتحاد، وام)
سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية قافلة مير رمضاني إلى مديرية مودية في محافظة أبين استجابة لاستغاثة أبناء المديرية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال نائب مدير فريق الهلال الأحمر الإماراتي في عدن طيب الشامسي إن القافلة الإغاثية التي تأتي في إطار مشاريع «عام زايد» في اليمن واستجابة للاستغاثة التي أطلقها أهالي مودية، احتوت على ألف سلة غذائية رمضانية تم توزيعها على سكان المديرية عبر مندوبين كلفتهم السلطة المحلية في محافظة أبين، مشيرا إلى أنه تم إلى جانب تسيير وتوزيع القافلة الإغاثية توزيع عشرات السلال الغذائية الرمضانية على الأسر النازحة في مديرية مودية.
واستقبل الأهالي والنازحون المستفيدون قافلة الإغاثة والسلال الغذائية بفرحة، وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم للإمارات وذراعها الإنساني الهلال الأحمر على دعمهم السخي والمتواصل لهم ولأبناء محافظة أبين. وثمنوا الجهود الأخوية والإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين في عموم المحافظات. متمنين من بقية المنظمات والهيئات والجمعيات الخيرية والإنسانية أن تحذو حذو الهلال الأحمر في تقديم العون والمساعدات والدعم للشعب اليمني الذي يعيش ظروفا استثنائية جراء الحرب في البلد.
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وقال رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أحمد النيادي إن تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية الإغاثية لسكان المهرة يأتي في إطار الحرص المستمر للإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانب الأشقاء ورفع المعاناة عنهم. وأضاف أن الهلال الأحمر ينفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها. وأشار إلى أن برامج الهلال الأحمر في اليمن تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية حيث كان لها أفضل الأثر في نفوس أبناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي يمرون بها.
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وبالتوازي، وصلت إلى ميناء أرخبيل سقطرى سفينة إغاثية جديدة من الإمارات لمساندة المنكوبين من إعصار «مكونو». وقال مسؤولون إن السفينة تحمل أطنانا من المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية التي تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تتبناها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية بهدف التخفيف من معاناة الأهالي. وأضافوا أن الإمارات تقدم الكثير من المساعدات الإنسانية والخدمية والتنموية للأرخبيل بهدف إنعاش البنية التحتية ومساعدة المحتاجين، ولفتوا إلى أن هذه السفينة الإغاثية هي الأولى من أصل 4 سفن إغاثية أخرى ستصل تباعاً خلال الأيام المقبلة.