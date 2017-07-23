دبي (الاتحاد)

حصلت بورصة دبي للذهب والسلع وشركتها التابعة «دبي لمقاصة السلع»، على اعتراف بكونهما بورصة ودار مقاصة عن بعد من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، الهيئة التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي، مما يتيح لشركات سوق أبوظبي العالمي الوصول إلى منصات التداول والمقاصة لكل من البورصة وشركة المقاصة.

ويسري مفعول هذه الصفة على الفور، وهي تمكّن المؤسسات المالية التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، والمرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن تصبح أعضاء في بورصة دبي للذهب والسلع، والتي تعد بدورها أكبر بورصة مشتقات في المنطقة وأكثرها تنوعاً، وأن تقوم بمقاصة عملياتها من خلال شركة المقاصة المعترف بها عالمياً التابعة للبورصة.

وفي الوقت الراهن، تعد شركة أرنا كابيتال المحدودة، وهي شركة وساطة مقرها في سوق أبوظبي العالمي، أول عضو في بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع بموجب الصفة الجديدة.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة دبي للذهب والسلع: «يسرنا أن نكون أول بورصة ودار مقاصة تحصل على اعتراف كجهة عن بعد من سلطة تنظيم الخدمات المالية.