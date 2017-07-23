  • الأحد 29 شوال 1438هـ - 23 يوليو 2017م

برزت كإحدى أكبر الأسواق في العالم

200 مليار دولار استثمارات الشرق الأوسط في الطاقة المتجددة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017

دبي (الاتحاد)

بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق برنامج غير مسبوق لتطوير الطاقة المتجددة، مع وجود أكثر من 67 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة في مراحل تنفيذ مختلفة تتراوح بين التصميم والدراسة، وذلك وفق تقرير جديد أعدّته «ميد» الشركة العاملة في مجال خدمات ذكاء الأعمال يحمل عنوان «الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017».

وحسب ميد سيتطلب ذلك استثمار أكثر من 200 مليار دولار، إضافة إلى توسيع الشبكات القائمة وتحسينها بهدف تسهيل استيعاب هذه القدرة الإضافية.

كما سيزداد عدد مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة حيث تسعى الحكومات إلى تلبية الطلب السريع المتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ برامج طموحة .

ونظراً للاحتياطيات الهيدروكربونية الهامة المتوفرة في المنطقة، لا عجبَ أنّ الشرق الأوسط تأخّر في اعتماد الطاقة المتجددة. إلّا أن هذا الواقع بدأ يشهد تبدلًا جذريًا خلال السنوات الخمس الماضية. وفي العام 2013، كلفت أبوظبي تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، وهي محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاواط. ومنذ ذلك الحين، أدى الانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إطلاق المرافق الإقليمية لبعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والتي تم دعمها من خلال تقديم تعريفات منخفضة قياسية.

وفي البلدان الاثنى عشر التي شملها التقرير بشكل معمّق، بلغ في 2015 مجموع القدرة الفعلية لمرافق توليد الطاقة 271,761 ميجاواط، حيث كان ما يزيد على 7 في المئة منها من الطاقة المتجددة. إلاّ أنّ الغالبية العظمى من هذه القدرة الإنتاجية هي طاقة كهرومائية، إذ قام المغرب فقط في شمال أفريقيا الإمارات بإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية التي تفوق قدراتها الإنتاجية 100 ميجاواط. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 