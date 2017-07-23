200 مليار دولار استثمارات الشرق الأوسط في الطاقة المتجددة

دبي (الاتحاد)

بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبيق برنامج غير مسبوق لتطوير الطاقة المتجددة، مع وجود أكثر من 67 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة في مراحل تنفيذ مختلفة تتراوح بين التصميم والدراسة، وذلك وفق تقرير جديد أعدّته «ميد» الشركة العاملة في مجال خدمات ذكاء الأعمال يحمل عنوان «الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017».

وحسب ميد سيتطلب ذلك استثمار أكثر من 200 مليار دولار، إضافة إلى توسيع الشبكات القائمة وتحسينها بهدف تسهيل استيعاب هذه القدرة الإضافية.

كما سيزداد عدد مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات الخمس المقبلة حيث تسعى الحكومات إلى تلبية الطلب السريع المتزايد على الطاقة من خلال تنفيذ برامج طموحة .

ونظراً للاحتياطيات الهيدروكربونية الهامة المتوفرة في المنطقة، لا عجبَ أنّ الشرق الأوسط تأخّر في اعتماد الطاقة المتجددة. إلّا أن هذا الواقع بدأ يشهد تبدلًا جذريًا خلال السنوات الخمس الماضية. وفي العام 2013، كلفت أبوظبي تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في المنطقة، وهي محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاواط. ومنذ ذلك الحين، أدى الانخفاض الكبير في تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى إطلاق المرافق الإقليمية لبعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، والتي تم دعمها من خلال تقديم تعريفات منخفضة قياسية.