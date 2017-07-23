«إحصاء الشارقة» تطلع على أحدث مسارات الابتكار الحكومي

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، كلاً من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وشرطة دبي للاطلاع على تجربتهما الرائدة في دعم الابتكار، والاستفادة مما يقدّمانه على صعيد تعزيز القدرات الإبداعية ونشر مفاهيم التطوّر، بما يخدم الارتقاء بواقع العمل الحكومي في الدولة، حسب بيان أمس.

وهدفت الزيارتان إلى اطلاع كوادر الدائرة على أفضل الممارسات التي يتّبعها المركز وشرطة دبي، على صعيد تنمية مناخ الأعمال، وتهيئته بأحدث الابتكارات والمعارف والتقنيات الكفيلة بتسهيل إنجاز المهام، الأمر الذي توليه الدائرة أهمية قصوى، وتمضي في تحقيقه وفق آلية مبتكرة لصياغة الأهداف المرجوة في أن تكون منظومة المخرجات ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها في إنتاج البيانات وتبادلها وإتاحتها.

وكان في استقبال الوفد شذى الهاشمي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، التي قدّمت تعريفات، وشروحات أساسية عن آلية العمل داخل المركز، كما استقبل العقيد الدكتور ناصر الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، وفد الدائرة، واجتمع معهم، معرّفاً بأفضل الممارسات التي تطبقها الإدارة في مجال الجودة الشاملة، إلى جانب اطلاعهم على الجهود المبذولة في مجال إسعاد الموظفين وإتاحة الفرصة لهم للعمل ضمن بيئة محفزة على الإنجاز والابتكار، بهدف تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات بما يجعل من حكومتها في مصاف الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن «الابتكار أسلوب عمل تنتهجه الدائرة من خلال السعي إلى الاستفادة من مختلف المعارف والخبرات في مجال تطوير حقول العمل والابتعاد عن النمطية والتقليدية والبحث عن مصادر تسمح بأن ترفع من وتيرة التقدّم والتطور».

وأضاف: «تمضي (إحصاء الشارقة) قدماً في مسيرة التنمية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير قدراته ومهاراته باعتباره أساس النهضة، ومن هنا يأتي بحثنا المستمر عن مختلف الوسائل والأساليب اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها العصر، مع حرصنا على الابتعاد عن أنظمة العمل التقليدية، والارتقاء إلى واقع يضمن التكاملية في الأداء».

وتابع: «تم تشكيل فريق عمل يسعى إلى تطوير أساليب جديدة وخلّاقة في مجال تحقيق الأعمال، ما يضمن الجودة الشاملة في كل الأعمال والمشاريع التي تنفذها الدائرة، كما يتولى غرس ثقافة الابتكار بين موظفي الدائرة، بهدف تعزيز هذه المنظومة كواحد من أهم المشاريع التي نسعى حالياً إلى ترسيخها».

من جهتها، قالت شذى الهاشمي، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي: «تأتي هذه الزيارة لتؤكد على مدى الترابط والتكامل في مجالات الأداء الحكومي في الدولة بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة هي نموذج فريد من نماذج العمل المتقدم والمنسجم مع معطيات العصر».