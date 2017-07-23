«مالية دبي» تبدأ تقديم خدماتها في «مركز بلدية» الكفاف

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي بدء تقديم خدماتها إلى المتعاملين في مركز الكفاف التابع لبلدية دبي.

ووقعت الدائرة اتفاقية مع بلدية دبي لتقديم خدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمتعاملين معها من العسكريين في مركز الكفاف للخدمات الحكومية التابع لبلدية دبي.

وجاءت الخطوة حرصاً من مالية دبي على التيسير على المتعاملين مع إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين، وفقاً لمحمد حمد الشحي، نائب المدير العام للدائرة، الذي وقّع الاتفاقية مع عبد الله عبد الرحمن، مدير إدارة مراكز البلدية في بلدية دبي، بحضور المدير العام لدائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكّد الشحي أن توقيع مالية دبي وبلدية دبي اتفاقية تشغيل فرع إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في مركز الكفاف التابع لبلدية دبي، يأتي في إطار حرص الطرفين على تطوير الخدمات والتسهيل على المراجعين، مشيراً إلى أن المكتب الفرعي لإدارة المعاشات سيقدّم جميع الخدمات التي تقدم في مقرّ دائرة المالية، وقال: «نحرص في ضوء استراتيجية دائرة المالية للأعوام 2017-2021 على اتخاذ خطوات مهمة من أجل خدمة شريحة المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من العسكريين العاملين في حكومة دبي، سيراً على خطى قيادتنا الرشيدة الداعية إلى إسعاد المجتمع بجميع شرائحه وأفراده، ونحن نرمي من خلال تقديم خدماتنا لهذه الشريحة المهمة عبر مركز الكفاف، إلى أن نصبح أقرب إلى المتعاملين ونيسّر عليهم الحصول على الخدمات في وقت قياسي عبر أسرع القنوات وأنسبها لهم».

من جانبه، رحّب عبدالله عبدالرحمن، بالشراكة مع دائرة المالية في تقديم الخدمات ، مؤكداً حرص بلدية دبي على التعاون مع جميع الجهات الحكومية في تقديم خدمات وحلول ذكية ومتكاملة، سعياً منها لإسعاد المتعاملين، وقال: «يقدم مركز الخدمات الحكومية في الكفاف خدمات متكاملة بمضمون يلبي المتطلبات والمعايير الموافِقة لخدمة 7 نجوم، في إطار سعي البلدية إلى توفير بيئة مناسبة لتقديم خدمات البلدية والدوائر والمؤسسات من خلال مركز موحد، وذلك لضمان جودة تلك الخدمات وتبسيط إجراءاتها تحت سقف واحد، وتسهيل وصول أفراد الجمهور وإنهاء المعاملات الخاصة بهم». وشرعت دائرة المالية، ممثَّلة بإدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين، في تقديم مجموعة من الخدمات في مركز الكفاف للمتعاملين من العسكريين المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من العاملين في حكومة دبي، وتضمّ قائمة الخدمات تغيير بيانات الحساب المصرفي، وإصدار شهادة المعاش التقاعدي، وإصدار شهادة مكافأة نهاية الخدمة، والإقرار السنوي للمتقاعد، وخدمة دراسة حالة لمتقاعد متوفى.

وأصبحت دائرة المالية في حكومة دبي الجهة الحكومية الثانية التي تبدأ تقديم خدماتها في المركز.