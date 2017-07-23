«مالية دبي» تبدأ تقديم خدماتها في «مركز بلدية» الكفاف

دبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي بدء تقديم خدماتها إلى المتعاملين في مركز الكفاف التابع لبلدية دبي.
ووقعت الدائرة اتفاقية مع بلدية دبي لتقديم خدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمتعاملين معها من العسكريين في مركز الكفاف للخدمات الحكومية التابع لبلدية دبي.
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وأكّد الشحي أن توقيع مالية دبي وبلدية دبي اتفاقية تشغيل فرع إدارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين في مركز الكفاف التابع لبلدية دبي، يأتي في إطار حرص الطرفين على تطوير الخدمات والتسهيل على المراجعين، مشيراً إلى أن المكتب الفرعي لإدارة المعاشات سيقدّم جميع الخدمات التي تقدم في مقرّ دائرة المالية، وقال: «نحرص في ضوء استراتيجية دائرة المالية للأعوام 2017-2021 على اتخاذ خطوات مهمة من أجل خدمة شريحة المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من العسكريين العاملين في حكومة دبي، سيراً على خطى قيادتنا الرشيدة الداعية إلى إسعاد المجتمع بجميع شرائحه وأفراده، ونحن نرمي من خلال تقديم خدماتنا لهذه الشريحة المهمة عبر مركز الكفاف، إلى أن نصبح أقرب إلى المتعاملين ونيسّر عليهم الحصول على الخدمات في وقت قياسي عبر أسرع القنوات وأنسبها لهم».
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وأصبحت دائرة المالية في حكومة دبي الجهة الحكومية الثانية التي تبدأ تقديم خدماتها في المركز.