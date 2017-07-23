«الاقتصاد» تطوي «مشاكل» ورش السيارات في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكدت وزارة الاقتصاد حل جميع الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة الماضية في إمارة رأس الخيمة ضد بعض ورش إصلاح السيارات.

وقالت الوزارة، إنها رصدت تزايد أعداد الشكاوى المتعلقة بقيمة إصلاح أعطال السيارات، إضافة إلى تسبب بعض الورش في إتلاف أجزاء منها نتيجة عدم وجود فنيين متخصصين فيها، وطلب بعض الورش مبالغ مالية متعلقة بأعطال ترفض شركات التأمين تحمل إصلاحها لكونها غير مدرجة في التقرير الفني لأعطال السيارات، خاصة عند الحوادث.

وأكدت الوزارة، ضرورة حصول أصحاب السيارات على بطاقات أو فواتير تتضمن جميع الأعطال التي ترصدها الورش خلال الفحص الأول للسيارة، مع تكلفة إصلاحها.

وأوضح مصدر في الوزارة، أن هناك إجراءات ومعايير خاصة بالورش وعددها نحو 6 آلاف ورشة على مستوى الدولة، سيتم تطبيقها عقب انتهاء هيئة الإمارات للمواصفات «مواصفات» من إعدادها، لتكون ملزمة لجميع الورش وأصحاب السيارات لتلافي الشكاوى الحالية التي تتزايد بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.