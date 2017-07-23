«ملتقى أبوظبي» يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويمهد الطريق أمام الفرص الواعدة

طوكيو (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بتنظيم ملتقى أبوظبي للاستثمار في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو الملتقى الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية ومركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، حسب بيان أمس.

وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الجلسة الافتتاحية إن الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لحكومة أبوظبي ويعد منصة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بهدف تزويد المستثمرين في اليابان بالمعلومات والبيانات والمشاريع الاستثمارية الجديدة والناشئة في عدد من القطاعات الاستراتيجية في الإمارة.

وأشار إلى أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 هو تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشر بنسبة 23% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول العام 2030، مؤكداً

أن هناك فرصاً تجارية واستثمارية عديدة بين اليابان وأبوظبي، في وقت يأتي الملتقى للجمع بين الشركات الرائدة في اليابان وصانعي القرار الرئيسين في الإمارة لاستكشاف سبل ووسائل زيادة فرص الاستثمار.