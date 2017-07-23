«أبوظبي للجودة» يجول في أسواق الإمارة للتحقق من أدوات القياس

أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال النصف الأول من العام الحالي عدداً من الحملات والزيارات التفتيشية على أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في أسواق الإمارة بلغت 4871 أداة قياس قانونية، حسب بيان أمس.

وتنوعت ما بين موازين البيع بالتجزئة، وموازين بيع المجوهرات والأحجار الثمينة، وموازين بيع العود والعطور العربية، والموازين المستخدمة لأغراض الشحن، والموازين الأرضية (القبانات) وعدادات الوقود، فضلاً عن التحقق من 9010 عبوات معبأة مسبقاً.

وجاءت حملات التفتيش للتأكد من مطابقتها التشريعات واللوائح الفنية المعمول بها، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي تخول المجلس تنفيذ عمليات التحقق المترولوجي على أدوات القياس القانونية والعبوات المعبأة مسبقاً في إمارة أبوظبي.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «تأتي هذه الحملات ضمن خطة المجلس للارتقاء بمنظومة الجودة في أبوظبي من منطلق حرصه على توفير كافة مقومات النمو والاستدامة لاقتصاد الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية وإيجاد بيئة استثمارية جذابة تحقق أهداف خطة الإمارة».