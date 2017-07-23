«أبوظبي للتنمية» .. 66 مليون درهم لتمويل مركز توزيع الكهرباء في غينيا

أبوظبي (الاتحاد)

مول صندوق أبوظبي للتنمية مشروع إنشاء مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا، بقيمة 66 مليون درهم (18 مليون دولار)، وذلك من خلال منحة حكومة أبوظبي التي يديرها الصندوق، والبالغة 330 مليون درهم (90 مليون دولار) بهدف تمويل مشاريع تنموية متنوعة في غينيا، حسب بيان أمس.

ويأتي تمويل المشروع بهدف تعزيز إمدادات الطاقة في غينيا لخدمة حولي 10 ملايين شخص من السكان، وكذلك توفير الطاقة الكهربائية بشكل دائم لكل القطاعات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وشارك صندوق أبوظبي للتنمية في مراسم الحفل الذي أقيم لوضع حجر الأساس لمركز التوزيع الوطني للكهرباء بحضور فخامة الرئيس الغيني ألفا كوندي، ورئيس الوزراء معالي مامادي يولا والمهندس سعيد الظاهري مدير الإدارة المالية في الصندوق، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الغينية.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الاستراتيجي المهم يأتي ضمن المنحة التي قدمتها حكومة أبوظبي العام 2013 والبالغ قيمتها 90 مليون دولار لتمويل مشاريع نوعية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والزراعة والخدمات، بحيث تساهم تلك المشاريع في دعم جهود الحكومة الغينية وخططها التنموية وتحفز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.