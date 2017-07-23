دبي ..استخراج رخصة تجارية في 5 دقائق

دبي (وام)

أطلق قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي مبادرة «الرخصة الفورية» التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة خلال خمس دقائق فقط دون الحاجة لعقد تأسيس الشركة وعقد الإيجار الموقع للسنة الأولى فقط على أن يتم إرفاقهما عند التجديد.

وفي إمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه المبادرة - ما عدا شركات المساهمة العامة والخاصة - من خلال مراكز التعهيد المنتشرة في الإمارة وصالات السعادة والصالة الذكية على مدار 24 ساعة ، إضافة إلى ذلك يمكن لأصحاب رخص التجارة العامة الاستفادة من هذه المبادرة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط، في وقت حددت اقتصادية دبي مجموعة من الأنشطة التابعة للجهات الخارجية التي بإمكانها الاستفادة من المبادرة.

ويتوجب حضور الشركاء كافة أو أحدهم في حال التقديم عبر مراكز التعهيد أو صالات السعادة وتوفير نسخة عن جواز السفر لأطراف الرخصة «شريك ومدير» وتوفير نسخة عن الإقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل للأطراف الأجانب وتوفير نسخة عن تأشيرة الزيارة للأطراف الأجانب.

ولإجراءات رخص التجارة العامة عبر الصالة الذكية أو من خلال الموقع الإلكتروني يتوجب الحضور الشخصي لإنشاء حساب جديد في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية «Dubai ID» للأطراف الذين لا يملكون حسابا مسبقا للحصول على اسم مستخدم مع إحضار الهوية الأصلية والدخول على الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي للحصول على خدمة إصدار الرخصة الفورية.

وأوضح عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري، أن إطلاق الرخصة الفوري يأتي في إطار استراتيجية اقتصادية دبي التي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إيجاد مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم التنافسية العالمية العالية التي تمتاز بها دبي.

وقال «نسعى من خلال مبادرة الرخصة الفورية إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال.