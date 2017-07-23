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2536 غرفة فندقية توفرها الشركة في أبوظبي

فنادق «الأربع نجوم» تستأثر بـ 49% من محفظة «الدار»

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تاريخ النشر: الأحد 23 يوليو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تضم محفظة الفنادق في شركة الدار العقارية 2536 مفتاحاً في 9 فنادق وشقق فندقية في إمارة أبوظبي، حسب جاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في الشركة، موضحاً أن فنادق الـ4 نجوم تمثل نصف المفاتيح الفندقية في المحفظة تقريباً، بنسبة 49%.

وقال بوصيبع لـ«الاتحاد»، إن المحفظة تضم فنادق من فئات 5 و4 و3 نجوم، إضافة إلى الشقق الفندقية، موضحا أن فنادق الخمس نجوم تشكل 20% من المحفظة، الثلاث غرف 18%، فيما تشكل الشقق الفندقية 13% من المحفظة.

وأوضح أن شركة «الدار» لا تتولى إدارة الفنادق، بل تقوم بتوظيف مشغلي فنادق عالميين من خلال اتفاقيات إدارة فنادق لإدارة العمليات اليومية لهذه الأصول، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تشمل معايير الأداء لتتناسب مع مصالح المشغلين ومُلاك الأصول من أجل تحفيز الأداء.

وأظهر التقرير السنوي لشركة الدار العقارية لعام 2016، أن 90% من محفظة الفنادق يتركز في جزيرة ياس، مقابل 5% في جزيرة أبوظبي، و5% في مناطق أخرى.

وأشار بوصيبع إلى أن اهتمام «الدار» بتطوير الفنادق في جزيرة ياس، يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تركز على تفعيل الجزيرة عبر الفعاليات والترويج، لافتا إلى العمل مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية. ... المزيد
     
 

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