فنادق «الأربع نجوم» تستأثر بـ 49% من محفظة «الدار»

سيد الحجار (أبوظبي)
تضم محفظة الفنادق في شركة الدار العقارية 2536 مفتاحاً في 9 فنادق وشقق فندقية في إمارة أبوظبي، حسب جاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في الشركة، موضحاً أن فنادق الـ4 نجوم تمثل نصف المفاتيح الفندقية في المحفظة تقريباً، بنسبة 49%.
وقال بوصيبع لـ«الاتحاد»، إن المحفظة تضم فنادق من فئات 5 و4 و3 نجوم، إضافة إلى الشقق الفندقية، موضحا أن فنادق الخمس نجوم تشكل 20% من المحفظة، الثلاث غرف 18%، فيما تشكل الشقق الفندقية 13% من المحفظة.
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وأظهر التقرير السنوي لشركة الدار العقارية لعام 2016، أن 90% من محفظة الفنادق يتركز في جزيرة ياس، مقابل 5% في جزيرة أبوظبي، و5% في مناطق أخرى.
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