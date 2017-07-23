فنادق «الأربع نجوم» تستأثر بـ 49% من محفظة «الدار»

سيد الحجار (أبوظبي)

تضم محفظة الفنادق في شركة الدار العقارية 2536 مفتاحاً في 9 فنادق وشقق فندقية في إمارة أبوظبي، حسب جاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في الشركة، موضحاً أن فنادق الـ4 نجوم تمثل نصف المفاتيح الفندقية في المحفظة تقريباً، بنسبة 49%.

وقال بوصيبع لـ«الاتحاد»، إن المحفظة تضم فنادق من فئات 5 و4 و3 نجوم، إضافة إلى الشقق الفندقية، موضحا أن فنادق الخمس نجوم تشكل 20% من المحفظة، الثلاث غرف 18%، فيما تشكل الشقق الفندقية 13% من المحفظة.

وأوضح أن شركة «الدار» لا تتولى إدارة الفنادق، بل تقوم بتوظيف مشغلي فنادق عالميين من خلال اتفاقيات إدارة فنادق لإدارة العمليات اليومية لهذه الأصول، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تشمل معايير الأداء لتتناسب مع مصالح المشغلين ومُلاك الأصول من أجل تحفيز الأداء.

وأظهر التقرير السنوي لشركة الدار العقارية لعام 2016، أن 90% من محفظة الفنادق يتركز في جزيرة ياس، مقابل 5% في جزيرة أبوظبي، و5% في مناطق أخرى.