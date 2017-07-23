«أدنوك» تتواصل مع شركاء في آسيا لاستكشاف فرص التعاون

بكين - طوكيو - أبوظبي(الاتحاد)

بحث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال زيارة لجمهورية الصين الشعبية واليابان، الشراكات النوعية والفرص الجديدة للاستثمارات المشتركة التي تتيحها مبادرات أدنوك إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين دولة الإمارات وهاتين الدولتين .

وتركز أدنوك بشكل متزايد على بناء شراكات بعيدة المدى مع الشركاء الحاليين والمستقبلين في كل من الصين واليابان والاقتصادات الآسيوية السريعة النمو.

و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة تركز دولة الإمارات على التواصل والحوار الإيجابي البناء مع المجتمع الدولي تحقيقاً للمصالح المشتركة وبما يسهم في تسريع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة..

وتلتزم أدنوك هذا النهج حيث نمتلك شراكات وطيدة وعميقة مع الشركات في كل من الصين واليابان، كما أن آسيا تمثل واحداً من الأسواق التي تزخر بإمكانات واعدة للنمو، ونحن نستكشف فرص التعاون في استثمارات مشتركة تغطي مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات».