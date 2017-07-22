السعودية: لا مفاوضات مع قطر

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وام)

في خطاب مرتبك، لم يأتِ بأيّ جديد، رغم أنه الظهور الأول له منذ بدء الأزمة، قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن الدوحة جاهزة للحوار والتوصل لتسوية لكل القضايا، إلا أنه أكد أن قطر لن تتراجع عن سياساتها. كما حوى الخطاب تناقضات مختلفة، تبين عمق الأزمة التي تعاني منها الدوحة، حيث أكد في مطلع خطابه أن الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي، ليعود مرة أخرى ويقول: «آمل أن ينقضي ما سماه الحصار».

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه لا مجال للمفاوضات مع قطر، لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، مجدداً مطالبة الدوحة بالالتزام بتعهداتها السابقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجبير مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في روما.

وقال الجبير: «ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك دعم للإرهاب أم لا». مشيراً إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر «طرحت مبادئ ترغب في تطبيقها ويتفق حولها الجميع، وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية».

وأكدت مصر أن الحكومة القطرية تنتهج سياسة داعمة للإرهاب تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، ومن المشين ألا يحمّل المجلس المؤلف من 15 بلداً قطر المسؤولية. جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن في جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة الأميركية بتجديد منظومة لجنة عقوبات «داعش والقاعدة». وقال مندوب مصر «إنه لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين، وليس من المتصور استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدى الدول أعضاء المجلس لجعل قراراته فعالة ووقف أي انتهاك أو خرق لها». وأكد أنه من الضروري لكي تؤتي تلك الجهود ثمارها في مجال مكافحة الإرهاب أن نتبع نهجاً شاملاً قائماً على مكافحة الإرهاب أينما وُجد وضرورة التصدي لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب دون استثناء، إضافة إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، إن تركيا ستبذل أقصى ما في وسعها لحل «المشاكل بين الأشقاء في منطقة الخليج» بينما يستعد لزيارة السعودية والكويت وقطر يومي غد وبعد غد. وفي كلمة في إسطنبول قال أردوغان، إن المشاكل السياسية مؤقتة ودعا السعودية والإمارات ودول الخليج الأخرى إلى الاستثمار في تركيا.