الجبير: لا مجال للمفاوضات مع قطر

أبوظبي، القاهرة (الاتحاد، وام)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه لا مجال للمفاوضات مع قطر، لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، مجدداً مطالبة الدوحة بالالتزام بتعهداتها السابقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الجبير مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو عقب مباحثات ثنائية أجرياها في روما أمس، تناولت العلاقات بين البلدين، والتطورات الراهنة في المنطقة لا سيما الخلاف الخليجي، والأوضاع في ليبيا.

وأوضح الجبير «ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر، لأن الأمر لا يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك دعم للإرهاب أم لا».

ورداً على سؤال قال الجبير «إننا نرى أن الحل يجب أن يكون داخل إطار مجلس التعاون»، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر «طرحت مبادئ ترغب في تطبيقها، ويتفق حولها الجميع، وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية».

وأشار إلى أن «ثمانية من الطلبات المقدمة في 13 يونيو الماضي إلى قطر لحل الأزمة، قبلتها الدوحة بالفعل في عام 2014، ولكنها لم تنفذها أبداً».