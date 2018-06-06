تفاؤل «سعودي-إماراتي» بانطلاقة قوية للأخضر

معتز الشامي (دبي)
سادت حالة من التفاؤل في الشارعين الرياضيين، بالإمارات والسعودية، قبل أيام قليلة من انطلاقة مونديال موسكو، الذي يشهد مشاركة الأخضر السعودي بكل ثقله للمنافسة على بطاقة التأهل عن مجموعته الأولى التي تضم كلاً من روسيا، أصحاب الأرض، والمنتخب المصري الشقيق، وأوروجواي.
ويحظى معسكر المنتخب السعودي حالياً بدعم كبير على كافة المستويات السعودية، قيادة وشعباً، كما هو الحال بالنسبة للشارع الرياضي الإماراتي الذي أعلن الوقوف خلف الأخضر في المونديال وتقديم الدعم الكبير للفريق خلال مشاركته في المحفل العالمي، وخيم التفاؤل على الجميع بقدرة الأخضر على أداء مباراة افتتاح قوية أمام أصحاب الأرض يوم 14 الجاري.
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من جانب آخر، أكد حاتم خيمي قائد فريق الوحدة السابق والمحلل الفني، أن المنتخب السعودي بعناصره الحالية قادر على العبور لأبعد من دور المجموعات، حيث توجد العناصر الفنية القادرة على الذهاب بعيداً.
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