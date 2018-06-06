تفاؤل «سعودي-إماراتي» بانطلاقة قوية للأخضر

معتز الشامي (دبي)

سادت حالة من التفاؤل في الشارعين الرياضيين، بالإمارات والسعودية، قبل أيام قليلة من انطلاقة مونديال موسكو، الذي يشهد مشاركة الأخضر السعودي بكل ثقله للمنافسة على بطاقة التأهل عن مجموعته الأولى التي تضم كلاً من روسيا، أصحاب الأرض، والمنتخب المصري الشقيق، وأوروجواي.

ويحظى معسكر المنتخب السعودي حالياً بدعم كبير على كافة المستويات السعودية، قيادة وشعباً، كما هو الحال بالنسبة للشارع الرياضي الإماراتي الذي أعلن الوقوف خلف الأخضر في المونديال وتقديم الدعم الكبير للفريق خلال مشاركته في المحفل العالمي، وخيم التفاؤل على الجميع بقدرة الأخضر على أداء مباراة افتتاح قوية أمام أصحاب الأرض يوم 14 الجاري.

من جانبه، أكد فؤاد أنور لاعب المنتخب السعودي الأسبق، أن العلاقات بين السعودية والإمارات دائماً ما تكون مثالاً يحتذى للجميع في المنطقة، من حيث المحبة والأخوة وتوحيد المواقف كلها، والدعم المستمر لموقف كل بلد مع الآخر، وأشاد أنور بالوسم الذي أطلقه الإعلام الإماراتي والشارع الرياضي في الدولة، بعنوان #الإمارات_معاك_يالأخضر وقال: يربطنا شيء أقوى من الرياضة وكرة القدم، وهي الوحدة والتناغم والمحبة والأخوة بين الشعبين والقيادتين السياسيتين لكلا البلدين الشقيقين، دعم الإمارات للمنتخب السعودي ليس بغريب على هذا البلد الطيب، وهو تصرف نابع من القلب ويشعر به كل سعودي، كما يشعر كل إماراتي بمتانة وقوة العلاقات والمحبة من الإمارات وأهلها، وهذا ليس أيضا بغريب على بلاد زايد الخير.

من جانب آخر، أكد حاتم خيمي قائد فريق الوحدة السابق والمحلل الفني، أن المنتخب السعودي بعناصره الحالية قادر على العبور لأبعد من دور المجموعات، حيث توجد العناصر الفنية القادرة على الذهاب بعيداً.