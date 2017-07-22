الإمارات تشيد بجهود السعودية لدحر الإرهاب

أبوظبي ، الرياض (وام ، واس)

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدحر الإرهاب وتجفيف منابعه، منوهة في هذا الصدد بنجاح الجهات الأمنية السعودية في القضاء على ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين والمتورطين في ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والجنائية، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء من رجال الأمن في محافظة القطيف. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي ترتكبها هذه الفئات الضالة وتستهدف أمن المملكة واستقرارها، مؤكدةً موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف تقويض أمن الدول والمجتمعات ويسعى في خرابها و أياً كان مصدره ومنطلقاته. وشددت الوزارة في ختام بيانها على وقوف دولة الإمارات وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم أجمع.

وصرح متحدث أمني في وزارة الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تمكنت أمس من القضاء على 3 من المطلوبين بعد رصدهم في أحد المواقع في حي الزهور ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وهم يستقلون سيارة من نوع (كورولا) معمماً عن سرقتها، وتحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة.وذكرت الداخلية السعودية أن المطلوبين وهم سعوديان وبحريني ارتكبوا جرائم إرهابية تمثلت في إطلاق النار على رجال الأمن والمركبات والمقار الأمنية، مما نتج عنه مقتل عدد من رجال الأمن، والاشتراك في جريمة السطو المسلح التي تعرضت لها مركبة لنقل الأموال في محافظة القطيف، والاشتراك في إطلاق النار على عدد من المواطنين واختطافهم والاعتداء عليهم، والمتاجرة بالأسلحة.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ومن خلال متابعتها للأنشطة الإرهابية، وتعقب المطلوبين فيها وشركائهم المعلن عنهم سابقاً، «تمكنت بفضل الله مساء يوم الجمعة الموافق 20 /‏‏ 10 /‏‏ 1438هـ، من رصد وجود ثلاثة من المطلوبين بأحد المواقع بحي الزهور ببلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف وهم يستقلون سيارة من نوع (كورولا) معمماً عن سرقتها، وتحمل لوحة ذات أرقام غير مطابقة، وهم كل من :

1 /‏‏ جعفر بن حسن مكي آل مبيريك (سعودي الجنسية) والمعلن عنه بتاريخ 29 /‏‏ 1 /‏‏ 1438هـ.