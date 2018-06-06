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«أسود الأطلس» تستعد للزئير في «مجموعة الموت»
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تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018

برلين (د ب أ)

بعد غياب دام 20 عاماً، يعود المنتخب المغربي «أسود الأطلس» إلى الظهور في بطولات كأس العالم، بعدما تغلب على نظيره الإيفواري 2/‏ صفر في عقر داره، بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وربما أوقعت القرعة المنتخب المغربي في مجموعة صعبة للغاية هي المجموعة الثانية «مجموعة الموت» مع منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران، لكن أسود الأطلس لديهم الثقة والطموح والإصرار على الزئير في روسيا وعدم رفع الراية البيضاء في هذه المجموعة.

وقد تكون الثقة لدى الفريق نابعة من مسيرته الرائعة في التصفيات، حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم بل وحافظ على نظافة شباكه في جميع المباريات الست، التي خاضها في مجموعته بالدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة، رغم صعوبة المجموعة التي ضمت معه منتخبات كوت ديفوار ومالي والجابون.

ويتمتع الفريق بخط دفاع صلد يقوده أبرز نجوم الفريق وقائده مهدي بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي، كما يضم هذا الخط أشرف حكيمي المتألق مع فريقه ريال مدريد الإسباني بالموسم الماضي.

كما يعتمد الفريق على مجموعة متميزة من اللاعبين في خطي الوسط والهجوم، مثل أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان الذي ترك بصمة رائعة مع أسود الأطلس، حيث سجل عشرة أهداف في أول ثماني مباريات خاضها مع الفريق. ... المزيد
     
 

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