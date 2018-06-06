الفراعنة في مأزق جروزني

محمد الدمرداش (القاهرة)

تنتظر المنتخب المصري الأول لكرة القدم، مهمة صعبة للغاية في المونديال بعد غياب نحو 28 عاماً.

فبعيداً عن المواجهة الأولى الصعبة أمام منتخب أوروجواي أحد أفضل منتخبات العالم، تنتظر المنتخب المصري تحديات كبيرة، أبرزها الإقامة في جروزني عاصمة الشيشان، والتي اختارها الجهاز الإداري لإقامة بعثة المنتخب بها طوال فترة البطولة.

الجهاز الإداري وضع المنتخب المصري في «ورطة» في ظل اختياره المكان الأبعد للإقامة، بحجة أنها عاصمة إسلامية توفر الهدوء والتركيز للاعبين للإعداد الجيد للبطولة.

بعد اختيار المنتخب المصري لمدينة جروزني وإرسال طلباته للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم في روسيا، فوجئ بالصعوبات الكبيرة التي سيواجهها خلال المباريات وتنقلات المنتخب لخوض مبارياته الثلاث، وحاول التراجع واختيار مكان آخر، وخاصة سان بطرسبورج، إلا أن اللجنة المنظمة رفضت بشدة بعد غلق باب الاختيارات أمام المنتخبات المشاركة بالمونديال.