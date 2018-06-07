الإمارات تستضيف مركز التميز الأول في «غرب آسيا»

دبي (الاتحاد)

تستضيف الإمارات مركز التميز الأول في غرب آسيا، ضمن مبادرات اللجنة البارالمبية الآسيوية التي أطلقت 3 مراكز في القارة الصفراء تشمل الغرب والشرق والوسط لأجل تأهيل وتدريب الكوادر التي تخدم رياضة المعاقين بالقارة، من مدربين ومصنفين وإداريين وحكام في ظل الاهتمام الكبير الذي ظلت توليه القيادة الرشيدة بالدولة لأصحاب الهمم، مما كان له الأثر الكبير في أن تحقق رياضة هذه الفئة طموحاتها المطلوبة، وهي ثمرة هذا الاهتمام لتظل اللجنة البارالمبية الآسيوية محط الأنظار، وخصوصاً أنه على رأس هرمها إماراتي.

وأوضح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن الهدف الرئيس من إطلاق هذه المراكز يتمثل في التركيز على الكيف والجودة وتأهيل العناصر حتى تحقق رياضة المعاقين المراد، وخصوصا أن 65% من معاقي العالم في آسيا، مما يتطلب جهدا مضاعفا لتوفير أدوات التميز لأجل الحصول على الإنجازات وحصد الميداليات في الألعاب البارالمبية لتطوير رياضة المعاقين في مختلف مناطق العالم.

وأشار العصيمي إلى أن اللجنة البارالمبية الآسيوية تسعى من أجل الاهتمام بالشباب والناشئين برسم خريطة تطوير لأجل وصولهم إلى منصات التتويج، وخصوصا أن القاعدة هي أساس النجاح.

وكشف العصيمي عن أبرز النجاحات التي حققتها اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال الفترة الماضية، والتي تتمثل في توحيد آسيا لتصبح الأقاليم الخمسة على كلمة واحدة، وخصوصا أنه في الاتحاد قوة وهي رسالتنا التي نجحنا في تحقيقها.