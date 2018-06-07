«البحث الجنائي» يكسب اللقب

دبي (الاتحاد)

توج فريق إدارة البحث الجنائي بلقب بطولة المرحوم الفريق خمیس مطر المزینة الرمضانیة التي نظمها قطاع شؤون البحث الجنائي، في نادي الوصل، وذلك بعد فوزه على مركز ند الشبا بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وشهد اللواء خبیر خلیل إبراهیم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الختام بحضور مدیري الإدارات العامة في قطاع البحث الجنائي ومدیري مراكز الشرطة وعدد من الضباط.

وأشاد المنصوري بالمستوى المُشرف الذي ظهرت فيه البطولة وحرص الفرق المشاركة على المنافسة بقوة، مؤكداً أن البطولة في دورتها الثانية تأتي تخلیداً لذكرى قائد كان متفانیاً في عمله وكرس حیاته في خدمة الوطن والعمل الشرطي، ويُعد مثالاً يحتذى في التفاني والإخلاص في العمل.

كما أشاد بدور اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المقدم حارب الشامسي مدیر إدارة الفعالیات والأنشطة المحلیة رئیس اللجنة المنظمة، مثنياً في الوقت ذاته على الشراكة والتعاون الوثيق مع إدارة نادي الوصل التي استضافت البطولة على أرضها. وتوج اللواء خلیل إبراهیم المنصوري فریق إدارة البحث الجنائي بالمركز الأول، وكرم العريف علي درويش علي بجائزة الهداف، والشرطي محسن محمد أحمد بجائزة أفضل لاعب، والشرطي أول حسن عبدالله الجسمي بجائزة أفضل حارس، كما كرم ناديي الوصل وضباط شرطة دبي والمتعاونین في الدورة لجهودهم وتعاونهم مع قطاع شؤون البحث الجنائي ومساهمتهم في إنجاح البطولة.