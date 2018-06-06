«مدارس الإمارات الوطنية» بطل النسخة السابعة

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، فريق «مدارس الإمارات الوطنية» بلقب النسخة السابعة لـ«كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2018» عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «مكتب الأمين العام»، بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملعب «القبة الرياضية» في فندق «قصر الإمارات».

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظّمها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة.

شهد اللقاء الختامي، راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين.

وسلم معالي أحمد محمد الحميري كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق «مدارس الإمارات الوطنية»، في حين حاز فريق «مكتب الأمين العام» على الميداليات الفضية عن المركز الثاني، وحصل فريق «مكتب شؤون المبادرات» على المركز الثالث بعد فوزه على فريق «مركز خدمات المزارعين» في مباراة تحديد المركز الثالث 6-3.