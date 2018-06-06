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كأس منصور بن زايد لكرة القدم

«مدارس الإمارات الوطنية» بطل النسخة السابعة
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تاريخ النشر: الخميس 07 يونيو 2018

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، فريق «مدارس الإمارات الوطنية» بلقب النسخة السابعة لـ«كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2018» عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق «مكتب الأمين العام»، بركلات الترجيح 4-3، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملعب «القبة الرياضية» في فندق «قصر الإمارات».

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظّمها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة.

شهد اللقاء الختامي، راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد الله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الكرة، وعدد من المسؤولين.

وسلم معالي أحمد محمد الحميري كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق «مدارس الإمارات الوطنية»، في حين حاز فريق «مكتب الأمين العام» على الميداليات الفضية عن المركز الثاني، وحصل فريق «مكتب شؤون المبادرات» على المركز الثالث بعد فوزه على فريق «مركز خدمات المزارعين» في مباراة تحديد المركز الثالث 6-3.

وشهد حفل الختام تكريم لاعب فريق «مدارس الإمارات الوطنية» أحمد سمير بجائزة الهدّاف، ومحمد خلف حارس «مكتب شؤون المبادرات»، بجائزة أفضل حارس، فيما حاز لاعب فريق «مكتب الأمين العام» مهدي شطير على جائزة أفضل لاعب، كما تمّ تكريم طاقم التحكيم الذي أدار النهائي بقيادة الحكم الدولي يعقوب الحمادي، حمد علي يوسف، إلى جانب عبد الله ناجي. ... المزيد
     
 

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