مقتل مصور «أعماق الداعشية» نحراً

كركوك (وكالات)

أعلن مصدر بمحافظة كركوك أمس، العثور على أحد مصوري وكالة «أعماق» الرئيسية «لداعش» منحوراً في أرض زراعية قرب ناحية الرياض جنوبي كركوك. وقال المصدر إن مصور وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية الدعائية التحريضية للتنظيم الإرهابي، عثر عليه جثة هامدة، مضيفاً أن العديد من مسلحي «داعش» قتلوا في ظروف غامضة خلال الفترة الأخيرة في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم المتشدد. وتدور أحاديث حول جماعات مناوئة للتنظيم الإرهابي تنفذ عمليات انتقام ضد «الدواعش»، وهناك من يتحدث عن تصفية داخلية بين أقطاب التنظيم.