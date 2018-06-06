فريق «الشهيد السيابي» يظفر بالكأس

أبوظبي (الاتحاد)

حصد فريق «الشهيد السيابي» كأس بطولة الشرطة المجتمعية الرمضانية للأحياء السكنية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق البيت متوحد 7-2 والتي أقيمت بمركز الخدمة المجتمعية في الشامخة

وتوج العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية الفريق الفائز بكأس البطولة.

وعلى هامش البطولة، كرم العفاري عدداً من الأطفال الأيتام، تزامناً مع الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، فرع بني ياس.

حضر ختام البطولة، وتكريم الأطفال، المقدم عبد الله محمد الحارثي، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في المناطق الخارجية، والمقدم بهيان العامري، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة العين، والمقدم الحاج مبخوت المنهالي، رئيس قسم كلنا شرطة، والمقدم عوض فهد المنهالي، رئيس قسم تنسيق الخدمات المساندة، والرائد سالم مبارك الشامسي، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية، وعدد من الضباط وأفراد الشرطة والمشجعين.