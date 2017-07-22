اتفاق عراقي- أممي لبدء إعمار الموصل

بغداد (وكالات)

أفادت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بالعراق، ليز جراندي، إنه تم الاتفاق مع حكومة بغداد على المرحلة الأولى لإعادة إعمار مدينة الموصل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقدته المسؤولة الأممية بالموصل مع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، علي العلاق، ومحافظ نينوى، نوفل السلطاني.

وأضافت جراندي أن المرحلة الأولى «تتضمن 70 مشروعاً، خاصة بإصلاح النظام الصحي، والصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، ومنازل المدنيين»، مبينة أن هناك «قلقاً إزاء حجم الدمار الذي تعرضت له منازل المدنيين»، وآلية عودتهم، وأنها ناقشت مع العلاق تسريع عمليات البناء. ولم تعلن المسؤولة الأممية عن كلفة المرحلة الأولى، ولا تفاصيل المراحل اللاحقة.

من جهته، أكد العلاق أن الموصل القديمة تعرضت لدمار شامل، مضيفاً «العمل يجري لإعادة الخدمات الأساسية، ولدينا الآن مشروعان للمياه الصالحة للشرب، في الجانب الغربي للمدينة. وقال إن «العمل يجري أيضاً لإعادة تشغيل محطة سد الموصل الكهربائية، والتي قد يصل إنتاجها إلى 750 ميغاوات، لكن المشكلة تكمن حالياً، في خطوط نقل الطاقة، التي خربها الإرهابيون».