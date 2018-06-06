«شامس بن علي» بطل دورة الرمس

رأس الخيمة (الاتحاد)​

توج فريق شامس بن علي بلقب دورة عام زايد لكرة القدم التي نظمها نادي الرمس برعاية الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، وذلك إثر فوزه على المهندس للحدائق 4-2 بعد التمديد لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وسط أجواء مثيرة بين الفريقين في سباق التتويج باللقب وحصد 30 ألف درهم قيمة الجائزة المالية للدورة.​

وتسلم لاعبو شامس بن علي كأس المركز الأول والميداليات الذهبية من عدنان الزعابي، عضو الهيئة العامة للرياضة وأحمد محمد بن جمعة، رئيس مجلس إدارة نادي الرمس وفهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة المنظمة، في حين تم تكريم فريق المهندس للحدائق بكأس وميداليات المركز الثاني والميداليات الفضية، إلى جانب تكريم الطاقم التحكيمي والمؤلف من الدولي عبد الله العاجل، ومساعديه علي النعيمي وسعيد المنصوري.​

وامتدح عدنان الزعابي الأجواء التي رافقت أجواء الدورة والتنظيم الجيد للفعاليات المختلفة والمتنوعة في النادي وقال: لقد عكست الإبداع الجميل لشباب الرمس وهم ينقلون الجميع إلى رحاب التنافس الرياضي الرائع، ويحرصون على تلبية طموحات الشباب بممارسة الأنشطة الرياضية في شهر رمضان وفي مئوية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.​

من جانب آخر، أكملت اللجنة المنظمة للقاء قدامى نادي الرمس والجالية السودانية ترتيباتها لإقامة المواجهة الودية يوم غدٍ في استاد نادي الرمس.​

وأكد محمد سالم بشر، لاعب نادي الرمس السابق، مشاركة أبرز النجوم القدامى من النادي في اللقاء الودي بشعار إعادة الزمن إلى الإبداع الجميل الذي كان حاضراً من لاعبي الفريقين في ظل التوقعات الكبيرة بأن تحقق المواجهة الودية نسبة عالية من المشاهدة والمتابعة، خصوصاً إثر النجاح الكبير الذي حدث أخيراً بتنظيم لقاء قدامى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم والرمس في افتتاح الدورة.​