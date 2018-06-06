استعراضية «الأولمبياد الخاص» ونجوم الإمارات.. رسالة مجتمعية

رضا سليم (دبي)

تحولت الليلة قبل الأخيرة من دورة ند الشبا الرياضية «ناس» المقامة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار، «قدرات بلا حدود» إلى احتفالية كبيرة لأصحاب الهمم الذين عاشوا الحدث، واستمتعوا وأمتعوا الجماهير التي حضرت في المدرجات، لتوجه الدورة رسالة مجتمعية لأصحاب الهمم لتؤكد أنهم في أعلى القمم، بعدما جمعت الدورة 3 فئات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الإعاقة السمعية والأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم.

وأقيم أمس الأول نهائي بطولة كرة القدم للإعاقة السمعية، والتي جمعت أبوظبي للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم، وفاز نادي أبوظبي 6-1، وحصد الكأس.

وجاء الحدث الثاني في المباراة الاستعراضية التي جمعت منتخب نجوم الإمارات ومنتخب الأولمبياد الخاص لكرة القدم، والتي انتهت لمصلحة النجوم 3-2، وشارك في المباراة عدد من نجوم الأندية والمنتخب السابقين والحاليين، حيث لعب نجوم الإمارات بتشكيلة ضمت سبيت خاطر، وخميس إسماعيل، ومحمد عبد الرحمن، وريان يسلم، وشارك مع إضافة مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص، وهم هلال سعيد ومحمد الغواص ونوح سيف ومحمد خليل وأيم سالم وعلي المحروقي، والأمر نفسه بالنسبة لمنتخب الأولمبياد الخاص الذي استعان ببعض نجوم «الأبيض»، وهم خالد السناني وأحمد الياسي وطارق أحمد وسلطان برغش ومحمد برغش، إضافة إلى نجوم الأولمبياد الخاص عبد الله السويدي وحميد حويج وعبد العزيز الهاموري، ومنصور الصيعري وعمر عبد الله.

وقام مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة وطلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، وصلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة وحسن المزروعي مدير الدورة، بتتويج لاعبي الفريقين بالميداليات وأيضاً الحكام.