استعراضية «الأولمبياد الخاص» ونجوم الإمارات.. رسالة مجتمعية

رضا سليم (دبي)
تحولت الليلة قبل الأخيرة من دورة ند الشبا الرياضية «ناس» المقامة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار، «قدرات بلا حدود» إلى احتفالية كبيرة لأصحاب الهمم الذين عاشوا الحدث، واستمتعوا وأمتعوا الجماهير التي حضرت في المدرجات، لتوجه الدورة رسالة مجتمعية لأصحاب الهمم لتؤكد أنهم في أعلى القمم، بعدما جمعت الدورة 3 فئات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الإعاقة السمعية والأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم.
وأقيم أمس الأول نهائي بطولة كرة القدم للإعاقة السمعية، والتي جمعت أبوظبي للمعاقين ودبي لأصحاب الهمم، وفاز نادي أبوظبي 6-1، وحصد الكأس.
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وقام مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة وطلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، وصلاح أمين نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة وحسن المزروعي مدير الدورة، بتتويج لاعبي الفريقين بالميداليات وأيضاً الحكام.
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