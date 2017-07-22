تونس: اعتقال متطرفين يمجدّان «داعش»



تاريخ النشر: السبت 22 يوليو 2017 ساسي جبيل (تونس) أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال شخصين يمجدان تنظيم داعش الإرهابي . وقالت في بيان إن فرقة الشرطة العدلية في مدينة المكنين من محافظة المنستير، تمكنت من القبض على شخص للاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتمجيد والإشادة بتنظيم داعش الإرهابي. وفي سياق متصل أكدت الداخلية أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في محافظة بنزرت اعتقلت عنصرا تكفيريا وباشرت في شأنه قضية عدلية حول «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب›› بعد أن اعترف بتنزيل صور ومقاطع فيديو على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يمجد من خلالها الإرهاب ويشيد بالعمليات الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي.