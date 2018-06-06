الجابر: الجزيرة يسعى لتعزيز مكانته وهويته المؤسسية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي الجزيرة ملتقى رمضانياً مساء أمس الأول في فندق بارك روتانا، بحضور ومشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر نائب رئيس النادي رئيس اللجنة التنفيذية، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات كرة القدم» والألعاب المصاحبة وكابيتال للاستثمار».

وألقى معالي الدكتور سلطان الجابر كلمة نقل في بدايتها تحيات القيادة العليا للنادي وعلى رأسها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس الشرف الرئيس الفخري للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس النادي، إلى كافة أعضاء النادي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً معاليه اهتمام قيادة النادي وحرصها على الدفع قدماً بمسيرة الإنجازات من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة وإرساء أنظمة مؤسسية فاعلة لتمكين النادي وتعزيز مكانته والارتقاء بأدائه في المجالات كافة.

وأضاف معاليه: النادي بتاريخه العريق الذي يمتد لأكثر من 40 عاماً، وبطولاته المحلية والإقليمية يحظى بدعم كبير من القيادة العليا، ولولا هذا الدعم ما كان قد سجل اسمه ضمن أندية النخبة في الدولة والمنطقة والقارة.

وأوضح معاليه «تعزيز مكانة النادي يتطلب العمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن الأولوية المطلقة هي دعم كافة الفرق الرياضية لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، والعمل على تحسين الكفاءة ورفع الأداء في شتى المجالات، وتعزيز روح التنافسية، مشدداً على أهمية ترسيخ مكانة النادي وهويته المؤسسية». وأكد معاليه أهمية الثقافة الإيجابية وتضافر الجهود لإرساء أفضل ممارسات الحوكمة والنظم المؤسسية، منوهاً بضرورة التخطيط السليم والصبر والاجتهاد والمثابرة لتحقيق هذه الأهداف، معرباً عن ثقته بأعضاء مجالس إدارات شركات النادي وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة.

وقال معاليه: نحن كفريق عمل واحد، يجب أن نحافظ على مكتسبات النادي ونركز على تطويرها من خلال العمل المؤسسي، ودعم استراتيجية النادي في المرحلة المقبلة ليصبح نموذجاً تفتخر به رياضة الدولة»، موضحاً أنه تم وضع الخطط المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة، وترجمة دعم القيادة العليا للنادي إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع ترضي طموحات محبي وجماهير «فخر أبوظبي».