العين يقترح مواجهة وفاق سطيف في أوروبا

مراد المصري (دبي)

اقترح العين خيار خوض لقاء وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب بطولة الأندية العربية لكرة القدم، في أوروبا خلال المعسكر الخارجي، الذي يتوقع أن ينطلق في الأسبوع الثاني من يوليو المقبل، استعداداً للموسم المقبل.

وحسب برنامج البطولة العربية، فإن العين يخوض مباراة الذهاب التي ستحسب بوصفه الفريق المضيف، مطلع أغسطس المقبل، حيث تأتي في خضم تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وهو ما جعل «الزعيم» يتوجه لهذا الخيار الذي يبدو مثالياً في ظل الحاجة لاستمرارية المعسكر الخارجي قبل التوجه إلى مصر لخوض لقاء كأس السوبر في أغسطس أيضا، فيما رحب وفاق سطيف بالمؤشرات الأولية للمقترح.

ويتوقع أن يعلن الجهاز الإداري للعين عن برنامجه التحضيري الكامل للموسم المقبل خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، حيث تم تحديد مواعيد مقترحة لانطلاق التحضيرات خلال الأسبوع الثاني من يوليو المقبل، على أن يكون السفر والإقامة الخارجية في النمسا وسلوفينيا بوصفهما الوجهتين الأقرب لحد الآن، ويتخلل المعسكر الخارجي خوض 3 مباريات مبدئية قابلة للزيادة بحسب المعطيات.