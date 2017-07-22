استشهاد جندي مصري وإصابة 3 في الفيوم

أحمد شعبان ، وكالات (القاهرة)

استشهد جندي مصري وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم إرهابي شنه الليلة قبل الماضية مسلحون ملثمون على سيارة للشرطة على الطريق الدائري القاهرة الفيوم في دائرة قسم شرطة ثان الفيوم. ونجحت قوات الأمن في تصفية إرهابيين متورطين في الهجوم الذي تبناه تنظيم يسمى (حسم) يعد الذراع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صحفي: أثناء سير ثلاث سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن الفيوم بالطريق الدائري «القاهرة- الفيوم»، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، يستقلها جنود لتغيير الخدمات الأمنية، قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة بشكل عشوائي من داخل الزراعات المتاخمة للطريق على السيارة الأخيرة، مما أسفر عن استشهاد المجند عصام صابر متولي، وإصابة ثلاثة آخرين».

وبعد ساعتين من الهجوم، قامت مأمورية ضمت ضباط البحث الجنائي والأمن الوطني مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، بتصفية عنصرين إرهابيين بعد مداهمة وكر كانا يختبئان فيه. وأفادت التحريات، التي أشرف عليها اللواء خالد شلبي مدير الأمن، واللواء حسام فوزي مدير المباحث، بورود معلومات بشأن اختباء أحد كوادر تنظيم جماعة الإخوان بصحبة عدد من العناصر المسلحة المنتمية للتنظيم والمتورطة في أحداث العنف والتخريب الأخيرة بنطاق المحافظة في منزل مجهول على طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بقرية فانوس، واتخاذه ملاذًا لهم خلال فترة الليل، وانصرافهم مع بداية النهار».

وقامت مأمورية ضمت ضباط البحث الجنائي والأمن الوطني مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، وتم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالطرق المؤدية للمنزل المختبئين فيه، وحال مشاهدة تلك العناصر للقوات بادرت بإطلاق النار تجاههم وبادلتهم القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل محمد سعيد عبدالباسط محمود، مواليد 10 فبراير 1987، حاصل على معهد فني تجاري، مقيم الصف جيزة، وضبط بحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام بداخلها عدد 6 طلقات نارية، ومقتل أحمد إيهاب عبدالعزيز محمد، مواليد 19 يوليو 1997، طالب بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر، مقيم مجاورة 73 القطعة 256 ثاني العاشر من رمضان - الشرقية، وضبط بحوزته طبنجة عيار 9 مل طويل والخزينة الخاصة بها وبداخلها طلقتان ناريتان. وأفاد بيان مديرية الأمن بتمكن أحد العناصر الإرهابية من الهرب إلى منطقة صحراوية متاخمة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة.

وأدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي وأكد في بيان رفضه كافة أشكال العنف والإرهاب، مجدداً دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الشعب العظيم، ولا التقدم لهذه البلاد اﻵمنة المستقرة، داعياً إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لهؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم ودينهم وأوطانهم للشيطان وارتكبوا هذه العمليات الإرهابية الجبانة حتى يتم القضاء على هذا الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لرجال الشرطة البواسل ولأسرة شهيد الواجب الوطني، سائلًا المولى – عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أدان الدكتور شوقي علام مفتي مصر، بشدة الهجوم الإرهابي. وأكد في بيان أصدره أمس، أن هذا الهجوم الغادر لن يزيد الشعب المصري بكل طوائفه إلا مزيداً من القوة والتلاحم والتماسك مع قوات الجيش والشرطة في مواجهة المخططات الإرهابية الآثمة لنشر الخراب والدمار في كل مكان. وأضاف أن دماء الشهداء الطاهرة لن تضيع هباءً، مطالبًا بالقصاص العادل من تلك الأيادي الآثمة التي ترتكب هذه الأفعال الإرهابية الغادرة. وأشار مفتى مصر إلى أن الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين الآثمين الذين يعيثون في الأرض فسادًا، مطالبًا بالتصدي بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين، داعيًا المصريين جميعًا للتصدي للإرهاب الأسود واستئصال جذوره السرطانية من وطننا الغالي مصر.