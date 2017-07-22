اسطنبول (أ ف ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بلهجة شديدة أن بلاده لن ترضخ لألمانيا التي تشددت في سياستها حيال أنقرة بعد توقيف ناشطين حقوقيين في اسطنبول.

واتخذ التوتر بين البلدين منحى أكثر خطورة بعدما قررت برلين أمس الأول اللجوء إلى ورقة الاقتصاد عبر ممارسة مزيد من الضغوط على أنقرة ما أثار غضب القادة الأتراك.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة «لا يمكنهم إخافتنا بهذه التهديدات»، معتبراً أن «القضاء التركي مستقل أكثر» من القضاء في ألمانيا.

وأعلنت برلين أمس الأول «إعادة توجيه» سياستها حيال تركيا مع سلسلة إجراءات بينها تحذير الخارجية الألمانية مواطنيها من التوجه إلى تركيا التي يرتادها الألمان عادة لتمضية عطلهم.

كذلك، تشمل الإجراءات إعادة نظر في الضمانات والقروض والمساعدات التي تقدمها ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا.

وتأتي هذه الخطوات غير المسبوقة ردا على توقيف ناشط ألماني في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى 5 ناشطين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.