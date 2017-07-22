استقالة عضو بفريق ترامب القانوني والناطق باسم البيت الأبيض

واشنطن (أ ف ب)

أعلن عضو رئيس في الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترامب استقالته من منصبه أمس، ما يشكل صدمة لترامب الذي يواجه اتهامات بالتأثير على المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي في قضية التواطؤ مع روسيا.

وأفاد مارك كورالو، المسؤول عن التنسيق الإعلامي للفريق القانوني لترامب حول الأزمة أنه استقال من منصبه. ولم يعط كورالو أي أسباب لقراره، لكن خطوته تأتي بعد دخول ترامب إلى منطقة قانونية محفوفة بالمخاطر إثر تحذيره المحققين من التفتيش في السجلات المالية لأسرته. وفي حديث مطول مع «نيويورك تايمز» في وقت سابق من هذا الأسبوع، بدا ترامب كأنه يضع خطوطاً حمراء للمدعي الخاص المكلف بالتحقيق روبرت مولر. ويحقق مولر في إذا ما كان ترامب ومساعدوه تواطأوا مع روسيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك، استقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أمس منهيا فترة خدمة قصيرة لم تخل من المشاكل بعد أن أعلن ترامب اختياره أنتوني سكاراموتشي، مستشاره والخبير المالي في وول ستريت، لمنصب مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض. ويعكس رحيل سبايسر اضطرابا داخل فريقي ترامب القانوني والإعلامي وسط تحقيق آخذ في الاتساع بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية