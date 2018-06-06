فنون «الثورة الروسية».. سؤال الانبهار والإخفاق

ايلينا فيدوتوفا ترجمة - أحمد عثمان

لا يزال المجتمع الروسي منقسماً في تقييمه لثورة أكتوبر 1917. و(قبل شهور) مع الاحتفاء بمرور مائة عام على الأحداث، أصبحت وسائل الإعلام مسرحاً لنقاشات تبحث عما حققته الثورة لروسيا والعالم. ومع ذلك، نرى أن الثورة قلبت رأساً على عقب ليس فقط القواعد السياسية في البلاد، وإنما نظامها الفني أيضاً. افتتن كثير من الفنانين الغربيين بالثورة الروسية وأعجبوا بأفكارها. إصلاحات ثورية جرت على كافة المستويات. التعليم الفني تمت دمقرطته وأصبح مجانياً. الأكاديمية القديمة للفنون الجميلة بسان بيترسبرغ اشتهرت بكونها ورشات حرة. الفنانون يعرضون لوحاتهم مباشرة في الشوارع. أسس كازيمير مالفيتش جماعة «أبطال تأكيد الفن الجديد»، وهي مكونة من جيل السوبرماتيين (1). صفة المؤلف تلاشت، فالطلاب يعرضون لوحاتهم من دون توقيع، ومالفيتش أيضاً، وهذا في العشرينيات!. يتعاون فنانو اليسار بنشاط مع الدولة. مالفيتش، فاسيلي كاندينسكي، فلاديمير تاتلين وآلكسندر رودتشينكو يعملون في إدارة الفنون التشكيلية بوزارة التربية. الحركة الطليعية اختيرت من قبل السلطة كلغة فنية جديدة معارضة للفن «البورجوازي» التقليدي. تم الاحتفال بالعيد الأول للثورة على إيقاع أفكار ناتان آلتمان الذي غطى متحف الآرميتاج باللون الأحمر اللامع وزين عمود آلكسندر (في الميدان الرئيس بسان بيترسبرغ) بتكوينات سوبرماتية.

معاهد فنية تأسست لإعداد نظرية الفن الجديد. اقترحت إدارة الفنون التشكيلية بوزارة التربية توحيد كافة الفنانين الطليعيين داخل أممية جديدة.

يتزايد تأثير الأفكار الثورية في العالم بأسره حتى أميركا اللاتينية. عام الثورة الروسية، كان المكسيكيون يناضلون للعام السابع من أجل دستور ديمقراطي ومن أجل تأميم الأراضي. وقف الفنانان آلفارو سيكييروس وخوزيه أوروسكو إلى جانب أحداث بلادهما، واستقبلا الثورة الروسية بحماس كبير.

في عامي 1927 و1928، قدم الفنان المكسيكي دييغو ريفييرا للعمل في الاتحاد السوفييتي. أصبح واحداً من مؤسسي «اتحاد أكتوبر»، حيث تعاون مع آلكسندر ديينكا، ديمتري موور، الأخوة فيزنين والسينمائي الكبير سيرغي ايزنشتاين.