الإمارات والأردن تطالبان بفتح المسجد الأقصى كلياً وفورياً

أبوظبي، القدس المحتلة (وام، الاتحاد، وكالات)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على ضرورة فتح المسجد الأقصى كلياً وفورياً أمام المصلين واحترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سموه مساء أمس الأول من معالي أيمن الصفدي، وبحثا خلاله الجهود المبذولة لإنهاء التوتر في المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، واستعادة الهدوء وفق أسس تحمي المقدسات، وتضمن الأمن والاستقرار فيها.

وشدد الوزيران على ضرورة بذل المجتمع الدولي جهوداً سريعة وفاعلة، لإنهاء التصعيد وتطويق الأزمة عبر ضمان احترام إسرائيل التزاماتها القانونية والدولية، وإلغاء كل إجراءاتها الأحادية.

وأطلع معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها المملكة لاستعادة الهدوء ووقف التوتر. فيما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق.