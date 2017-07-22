بلدية عدن تشيد بدعم الإمارات لتشجير المدينة

عدن (الاتحاد)

ثمنت إدارة بلدية مدينة عدن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تحسين المدينة، وإعادة الجمال لها عقب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الحرب الأخيرة. وأشار نائب مدير صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن، نبيل غانم أحمد إلى أن الهلال الإماراتي عزز منظومة النظافة وتحسين المدينة بجملة من المساعدات السخية لأجل النهوض بالقطاع، واستئناف نشاطه في رفع المخلفات وصولاً إلى تقديم شتلات زراعية لإضفاء الجمال على شوارع عدن.

وأضاف أن الصندوق شرع بعملية زرع 600 شتلة زراعية قدمتها الإمارات من أجل نشر مساحات خضراء في شوارع عدن خلال الفترة القادمة، موضحاً أن هذه الشتلات معظمها صحراوية مقاومة للجفاف وتستخدم لصد الأتربة والرمال وسيتم البدء بعملية غرسها على الطريق الواصل من منطقة العلم ـ إلى العريش.

وأوضح أن «الهلال» عززت قدرات قطاع النظافة منذ تحرير المدينة وقدم مساعدات عاجلة تضمنت 12 ضاغطة قمامة صغيرة ثم 4 سيارات ضاغطة كبيرة، بالإضافة إلى 1500 حاوية قمامة ساعدت الصندوق كثيراً في استمرار أداء واجباته ومهامه. وأكد نبيل غانم أن دولة الإمارات كانت وما زالت خير سند وخير معين لنا في الظروف العصيبة وفي مختلف الظروف، معرباً عن ثقته العميقة في استمرار هذا الدعم الأخوي والإنساني الصادق والمساهمة في تفعيل آلية عمل منظومة نظافة بيئة عدن ودعم هذه المنظومة بمزيد من آليات الخدمة.