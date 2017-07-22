اللواء العمري: لا تراجع عن الخلاص من الميليشيات الانقلابية

عدن(الاتحاد)

أكد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن فضل حسن العمري، أن لا تراجع عن هدف النصر والخلاص النهائي من الميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع صالح. وأضاف عقب زيارته لجبهات قتالية فاصلة شمال وغرب لحج، أن الانتصار على هذه الميليشيات بات وشيكاً في ظل التضحيات والبطولات التي تسطرها وحدات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أرض المعارك والتي سيكتبها التاريخ بأحرف من نور، لافتا إلى أن الجيش والمقاومة سوف تتصدى للمشروع الإيراني الذي يريد النيل من أمن واستقرار المنطقة ولن تسمح له بالتمدد والتمركز في اليمن.

وأشاد بالدعم اللوجستي المقدم من قوات التحالف العربي على رأسها السعودية والإمارات لقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات القتالية، موضحاً أن هذه الإسناد والدعم الكبيران نقطة استراتيجية في تحقيق الانتصار ضد هذه الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى أن المعارك مستمرة في مختلف الجبهات ضد فلول الميليشيات الانقلابية وسط تقهقر لعناصرها تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والآليات.